На АЗС Башкирии и других регионов России внедряют отечественный клиентский сервис оплаты

Графическая касса самообслуживания для самостоятельной оплаты нефтепродуктов и сопутствующих товаров на АЗС представляет собой программно-аппаратный комплекс с удобным интерфейсом - на экране цифровой кассы видны все колонки, клиент может выбрать необходимый объем нефтепродукта либо заправиться на определенную сумму. Кроме того, без обращения к операторам АЗС можно самостоятельно приобрести кофе и сопутствующие товары.

Пилотный проект отечественных касс самообслуживания в Башкирии начат в сети АЗС «Башнефть» (входит в «Роснефть»). По России на сегодняшний день кассы установлены на 24 автозаправочных станциях компании. Помимо Башкортостана цифровые кассы действуют в Удмуртии, Мордовии, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Владимирской и Челябинской областях.

Сеть АЗС планирует за счет графических касс увеличить пропускную способность автозаправочных комплексов, сократить время обслуживания клиентов и снизить нагрузку на персонал. В планах на 2024-2025 годы тиражировать новинку еще на более чем 100 АЗС.