В Уфе спасатели помогли кошке, просидевшей на дереве три дня

В Уфе спасатели сняли с дерева кошку, которая просидела там три дня. О животном, попавшем в беду, в экстренные службы сообщила уфимка. Как выяснилось, животное сидело на высоте 6 метров, сердобольная женщина просто не могла пройти мимо, пыталась сама сманить кошку вниз, но та боялась спуститься и только издавала осипшие звуки.

Сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи лестницы и альпинистского снаряжения сняли кошку с дерева и передали заявительнице. Для спасенного животного все закончилось хорошо — уфимка решила оставить животное себе.

Как информировал «Башинформ», в нацпарке «Башкирия» опасаются нападения медведей на собак.