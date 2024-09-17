В Башкирии завершена закачка природного газа в подземное хранилище

ООО «Газпром трансгаз Уфа» совместно с Канчуринским управлением подземного хранения газа Общества «Газпром ПХГ» провели важнейшее мероприятие по подготовке республики к предстоящей зиме. Завершена закачка голубого топлива в Канчуринско-Мусинский комплекс подземного хранения газа. Достигнут плановый оперативный резерв хранилища в 4,730 млрд кубометров. Это позволяет в сжатые сроки увеличивать подачу газа потребителям при резком росте спроса в периоды значительных похолоданий и является гарантом уверенного прохождения пиковых нагрузок.