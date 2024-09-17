В Башкирии спасатели в поисках пропавшего ребенка обследовали завалы мусора

В Уфе подвели итоги 172-го поискового дня пропавшего в марте Дамира Адигамова. Управление гражданской защиты Уфы отчиталось о проделанной работе.

Как рассказали в ведомстве, сегодня спасатели ведомства и ЦПСО АСС Госкомитета РБ по ЧС обследовали 16 км акватории и береговой линии реки Белой на катере, а также обследовали багром 35 кв. м завалов мусора и топляка.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в столице республики родители опознали своего 13-летнего сына.

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