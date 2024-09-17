МЧС предупреждает о тумане и заморозках по Башкирии

Главное управление МЧС России по Башкирии информирует, что по прогнозу Башгидрометцентра 18 сентября на отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман, видимость 500 м и менее. Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -3°.

МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности.

В целом в Башкирии продолжается бабье лето. 18 сентября будет без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +2, +7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -3°, днем +17, +22°.