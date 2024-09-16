В Уфе появился первый мурал, посвященный спасателям

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, идея создания мурала, посвященного спасателям, родилась ещё пять лет назад. Он представляет собой зарисовку спасательных работ: сотрудник экстренных служб выносит из-под завалов обрушенного здания ребёнка. В его ногах — гидравлический инструмент, верный помощник практически во всех видах работ.

Лицо героя скрыто маской — не только потому, что того требует техника безопасности, но и потому, что этот спасатель олицетворяет всех сотрудников поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Мурал приурочен к 25-летней годовщине со дня создания в Уфе городского отряда и посвящён всем уфимским спасателям — ныне работающим, ветеранам и тем, кого уже нет. Художниками выступили Владислав Столяров и Павел Дорофеев.

«Выбранный сюжет не случаен — завалы срисованы с реальных разрушений после землетрясения в Турции в 2023 году. Спасатели Управления гражданской защиты Уфы были в числе добровольцев, которые вызвались помочь турецкому народу. И этот мурал — символ безграничного желания уфимских спасателей помогать людям, попавшим в беду», — пояснили в ведомстве.