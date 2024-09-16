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16 Сентября , 11:42

В Башкирии началась всероссийская неделя безопасности дорожного движения

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии с 16 по 20 сентября пройдет тематическая неделя, посвящённая вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. Мероприятия направлены на привлечение внимания широкой общественности к проблеме снижения аварийности с участием несовершеннолетних.

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, в эти дни сотрудники ГАИ посетят образовательные организации, где вместе с педагогами проведут с родителями лекции и беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах. При этом внимание будет акцентировано на необходимости моделирования и обсуждения с детьми различных дорожных ситуаций, в которых они могут оказаться. На родительских собраниях автоинспекторы расскажут о правилах перевозки детей в салоне машины и о правилах применения световозвращающих элементов.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками веломототранспорта и правилам использования средств индивидуальной мобильности. В школах и детских садах для ребят пройдут тематические занятия, конкурсы, открытые уроки, соревнования, флешмобы и другие мероприятия по безопасности дорожного движения.

Кроме того, учащиеся на уроках или во время пеших экскурсий повторят свой безопасный маршрут из дома в школу и обратно, а педагоги на последних уроках проведут «минутки безопасности», напомнив детям правила поведения на дорогах. Педагогический состав, представители родительских комитетов и общественности проконтролируют применение детьми световозвращающих элементов.

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Автор:Дарья Субботина
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