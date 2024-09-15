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15 Сентября , 09:42

В Башкирии открылся слет молодых шаймуратовцев

Соцсети Бориса Мелкоедова
Фото:Соцсети Бориса Мелкоедова

На территории летнего лагеря «Дружба» в Зилаирском районе открылся районный слет молодых шаймуратовцев. В нем принимают участие шаймуратовские классы из школ с. Матраево и Юлдыбаево, а также Башкирской гимназии с. Зилаир.

Глава района Борис Мелкоедов отметил, что у ребят будет шанс участвовать в различных конкурсах и спортивных состязаниях, которые помогут развить навыки командной работы, творчества и лидерства.

— Желаю ребятам и их наставникам вдохновения, удачи и приятного времяпрепровождения! Пусть этот день станет незабываемым и полным ярких эмоций, — написал глава района на своей странице в соцсети.

Напомним, 28 августа в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров на территории военно-патриотического парка «Патриот» встретился с учащимися «шаймуратовских» классов. Во встрече приняли участие более 250 ребят со всей республики.

- Ваши классы носят имя нашего генерала. Быть «шаймуратовцем» — большая ответственность, — сказал Радий Хабиров, обращаясь к ребятам. - Вы, являясь «шаймуратовцами», получаете порядок в своих головах. Это вас стимулирует, вы становитесь более дисциплинированными, являетесь примером для своих сверстников. В «шаймуратовские» классы попадают лучшие.

Автор:Лейла Аралбаева
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