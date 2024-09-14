Жительниц Нуримановского района Башкирии объединила Территория женского счастья

Жительниц Нуримановского района Башкирии объединила Открытая Академия «Территория женского счастья» — в рамках проекта в районном Дворце культуры села Красная горка прошли лектории, мастер-классы, приемы специалистов. Солнечными красками играла не только погода: ДК озарялся улыбками участниц, теплая атмосфера единения, новых знакомств, приятных впечатлений.

«Добрый день, дорогие жители, участницы, гости Территории женского счастья в Нуримановском районе! Мы все хотим быть с людьми, рядом с которыми мы себя ощущаем комфортно и безопасно. Надеюсь, что все участницы, организаторы, спикеры проекта создали подобную доверительную атмосферу и обстановку для каждой женщины. Хочется, чтобы все, кто пришел сюда, нашли для себя что-то полезное, интересное, важное. Мы постарались привезти лучших в своих областях специалистов, которые делают свое дело с любовью. Чтобы мы не делали, от нас, женщин, зависит очень многое. И поэтому нам так важно все делать с любовью», — приветствовала участниц автор Открытой Академии, председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.

По традиции, «Территория самопознания» была наполнена лекциями на актуальные темы о женском здоровье, молодости, красоте, взаимоотношениях в семье. О том, как сберечь здоровье и продлить молодость, рассказала главный врач детской поликлиники № 6 Лиана Савина. Теорию и практику о том, как сохранить спокойствие и память, не подвергаться тревогам и стрессу, слушательницам дала клинический психолог, психоаналитик Юлия Хакимова. Практическую лекцию о том, как добиваться успеха в жизни с помощью стильных образов провела персональный стилист Виктория Логинова.

Особое внимание было направлено на обучение учителей и врачей — специализированные лекции на развитие профессиональных навыков и личностных качеств прочитали спикеры «Территории профессионального роста». Декан факультета психологии БГПУ им. М. Акмуллы, главный внештатный педагог-психолог министерства образования и науки РБ Лилия Халикова провела для учителей лектории на тему: «Профилактика детского насилия» и «Как лучше понимать подростка и выстраивать правильные взаимоотношения», а также мастер-класс «Развитие навыков эмоциональной саморегуляции как условия профилактики профессионального выгорания». Лекцию «Профилактика эмоционального выгорания» для врачей организовали в тандеме психолог и врач: Лилия Халикова и Лиана Савина.

На «Территории здоровья» по предварительной записи бесплатные консультации проводили ведущие специалисты республики: онколог-маммолог, ревматолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, флеболог; невролог детский, гастроэнтеролог детский, аллерголог детский; специалисты центра ментального здоровья для детей с РАС (расстройством аутического спектра), и стоматологи уфимской детской стоматологической поликлиники № 3. Всего команда столичных врачей успела провести 165 консультаций для взрослых и 65 для детей. Команда Центра ментального здоровья проконсультировала 29 детей. Специалисты передвижного стоматологического комплекса успели провести осмотр 22 детей.

По особым запросам жительниц была сформирована «Территория продвинутых женщин». Практическую лекцию «Как монетизировать хобби и сделать его способом заработка при помощи соцсетей и интернета», после которой слушательницы долго не отпускали лектора и задавали вопросы, провела редактор, медиа эксперт, коуч Ольга Маловица. О финансовой грамотности и защите от мошенников рассказали представители Сбербанка. По словам слушательниц, данные темы не теряют своей актуальности и позволяют почерпнуть новые идеи. В завершение клинический психолог, психоаналитик Юлия Хакимова провела тренинг-лекцию о том, как родителям понимать своих детей и помогать им расти уверенными и счастливыми.

На «Территории поддержки» был организован брифинг по мерам поддержки участникам и семьям участников СВО. На вопросы о финансовой, медицинской, социальной и юридической помощи отвечали представители различных министерств и ведомств.

«Территория движа» собрала самых активных и позитивных, а тренер высшей категории Юлия Новикова и сертифицированный инструктор Zumba Алсу Утяганова провели комплекс физических упражнений и зажигательный зумба класс.

Приятным завершением дня и подарком для милых дам стал концерт лауреата международных и всероссийских конкурсов Вильдана Абрарова.

Рабочая неделя для жительниц Нуримановского района завершилась приятными знакомствами, вдохновляющими идеями, улыбками и смехом. И самое главное — такими простыми и важными смыслами, что именно здесь каждая сможет получить поддержку, помощь, добрый совет и теплое объятие единомышленницы. Ведь созидая и творя, счастливая женщина делает счастливыми всех вокруг.

Мероприятия Открытой Академии «Территория женского счастья» проходят при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.

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