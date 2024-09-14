Минтранс предложил ограничить скорость пользователей СИМ рядом с пешеходами

Минтранс предложил ограничить скорость пользователей самокатов, электровелосипедов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) рядом с пешеходами до 10 километров в час.

Также планируется уточнить определение СИМ, правила его остановки и стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров, а также утвердить новый дорожный знак, который определит территорию, где движение СИМ запрещено, сообщают в своем телеграм-канале РИА Новости.

Появится понятие «лицо, использующее для передвижения СИМ». На них будут распространяться требования ПДД как для водителей. Им запретят управлять транспортом в нетрезвом виде и оставлять место ДТП, если они стали его участниками.

Ранее в Уфе подросток на электросамокате сбил 3-летнего мальчика.