Госавтоинспекция Башкирии сообщила итоги массовых рейдов

В Башкирии в пятницу, 13 сентября, прошли традиционные профилактические мероприятия, которые необходимы для предупреждения аварийных ситуаций и пресечения нарушений ПДД.

«Сотрудниками госавтоинспекции было составлено более 1450 административных протоколов в отношении правонарушителей. Особенно стоит отметить задержание 65 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них, 9 грозит уголовная ответственность за повторное нарушение», — сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.