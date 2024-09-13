Вечный огонь в Нефтекамске перевели на постоянное горение

Для этого выполнен капитальный ремонт оборудования на мемориале. Частица пламени доставлена с мемориала «Вечный огонь» в парке Победы г. Уфа.

В торжественной церемонии зажжения Вечного огня приняли участие ветераны, труженики тыла, дети войны, глава администрации городского округа г. Нефтекамск Эльдар Валидов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

«Вечный огонь на Аллее памяти зажигался только в памятные даты, теперь он будет гореть непрерывно. Мы с особым вниманием и заботой относимся к сохранению исторического наследия. Зажигая Вечный огонь в Нефтекамске, мы отдаем дань памяти подвигу павших героев, дань уважения нашим предкам, работавшим в тылу на благо Родины. Вечный огонь — это символ света и мира, и мы непременно должны сохранить его пламя для будущих поколений», — отметил Альберт Лукманов.