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13 Сентября , 14:33

Вечный огонь в Нефтекамске перевели на постоянное горение

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» перевели Вечный огонь на Аллее памяти в г. Нефтекамске с временного на постоянное горение.

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Фото:ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Для этого выполнен капитальный ремонт оборудования на мемориале. Частица пламени доставлена с мемориала «Вечный огонь» в парке Победы г. Уфа.

В торжественной церемонии зажжения Вечного огня приняли участие ветераны, труженики тыла, дети войны, глава администрации городского округа г. Нефтекамск Эльдар Валидов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

«Вечный огонь на Аллее памяти зажигался только в памятные даты, теперь он будет гореть непрерывно. Мы с особым вниманием и заботой относимся к сохранению исторического наследия. Зажигая Вечный огонь в Нефтекамске, мы отдаем дань памяти подвигу павших героев, дань уважения нашим предкам, работавшим в тылу на благо Родины. Вечный огонь — это символ света и мира, и мы непременно должны сохранить его пламя для будущих поколений», — отметил Альберт Лукманов.

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Фото:ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Реклама. ПАО «Газпром газораспределение Уфа». ИНН 0278030985
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