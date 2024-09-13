В Башкирии проверят владельцев прицепов

В Башкирии с 13 по 23 сентября пройдут профилактические мероприятия под условным названием «Прицеп». Рейды затронут самоходные машины и прицепы к ним.

Как сообщили в администрации Аскинского района, при проведении декадника инженерами-инспекторами гостехнадзора особое внимание обращается на исправность и комплектность самоходных машин, на соблюдение владельцами техники правил госрегистрации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и других машин и прицепов к ним, а также на наличие у операторов техники соответствующих документов, подтверждающих право на их эксплуатацию.

Проводится проверка соответствия заводских номеров машин и агрегатов сведениям, указанным в документах.

Отмечается, что гражданин обязан зарегистрировать самоходную машину и прицеп к ней в течение десяти суток или в период действия знака «Транзит» после его приобретения, снятия с учета, замены номерных агрегатов или возникновения других обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных.

Ранее в Уфе прошли проверки автобусов.