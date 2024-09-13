Новости Башкортостана и Уфы
91.11
-0.16
100.39
-0.35
72.93
+0.95
20+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
13 Сентября , 13:05

В Башкирии проверят владельцев прицепов

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии с 13 по 23 сентября пройдут профилактические мероприятия под условным названием «Прицеп». Рейды затронут самоходные машины и прицепы к ним.

Как сообщили в администрации Аскинского района, при проведении декадника инженерами-инспекторами гостехнадзора особое внимание обращается на исправность и комплектность самоходных машин, на соблюдение владельцами техники правил госрегистрации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и других машин и прицепов к ним, а также на наличие у операторов техники соответствующих документов, подтверждающих право на их эксплуатацию.

Проводится проверка соответствия заводских номеров машин и агрегатов сведениям, указанным в документах.

Отмечается, что гражданин обязан зарегистрировать самоходную машину и прицеп к ней в течение десяти суток или в период действия знака «Транзит» после его приобретения, снятия с учета, замены номерных агрегатов или возникновения других обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных.

Ранее в Уфе прошли проверки автобусов.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru