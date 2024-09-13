Стерлитамак показал высокие результаты среди городов России по благоустройству

Стерлитамак по благоустройству демонстрирует результаты существенно выше средних для городов России, свидетельствуют данные Индекса качества жизни ВЭБ.РФ. Комплексный показатель удобства городской среды в Стерлитамаке составил 75 баллов против 55,7 в среднем, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.



Более половины жителей (61,9%) считают свой город красивым и ухоженным (среднее значение для других участников Индекса — 48,1%). Около 91,8% опрошенных горожан отметили, что в Стерлитамаке улучшаются благоустройство и качество застройки. При этом жители довольны чистотой придомовых территорий, парков и других общественных пространств — их оценка составила 3,63 балла из 4 возможных.



«Наряду с благоустройством, Стерлитамак демонстрирует хорошие результаты и по ряду других, значимых для обычных семей направлений. Среди них — жилищные условия, образование, качество транспортного сообщения. Это важный ориентир и для бизнеса, и для управленцев, ведь комплексная оценка формируется и объективными показателями, и опросами самих горожан», — прокомментировал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.



Индекс рассчитывается для 218 крупнейших городов России, за исключением двух столиц, по более чем 300 показателям. Пользователями открытой аналитической базы, размещённой на платформе Города.РФ, являются власть, бизнес и обычные горожане.

Как сообщал Башинформ, открыт прием заявок на I Всероссийский конкурс проектов благоустройства придомовых территорий «А у нас во дворе». Он направлен на поддержку граждан, активно участвующих в планировании и создании проектов благоустройства городской среды в муниципалитетах.

Напомним также, что в этом году программу «Башкирские дворики» завершат до конца сентября, сообщал Башинформ,

Ранее сообщалось, что наиболее масштабной по объему финансирования из бюджета республики стала программа «Башкирские дворики». За период ее реализации с 2019 года в регионе было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. В домах, дворы которых вошли в проект, проживают 400 тысяч человек. В 2024 году запланировано благоустройство еще 142 дворовых территорий.

«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате, – заявил Глава республики Радий Хабиров. – Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнения. Это правильно – только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор. Как итог, по всей республике появляются нетиповые, уникальные территории».