В Башкирии на дорогах утром ожидается туман

Утром 13 сентября на востоке Башкирии местами на дорогах ожидается туман в связи с ночным похолоданием до -2 градусов. Видимость может ухудшиться до 500 метров.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скорость, соответствующую погодным условиям. Не садитесь за руль в состоянии опьянения или плохом самочувствии", - обратились к автомобилистам в республиканском минтрансе.

В целом тёплая погода сохранится в республике до начала следующей недели.