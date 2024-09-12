Радий Хабиров отметил достижения Башкирии в образовании и науке

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе выступления на торжественной церемонии инаугурации отметил достижения и успехи республики в образовании, культуре и спорте.

«В республике создали Евразийский НОЦ мирового уровня, строим межвузовский кампус, делаем все, чтобы наша молодежь получала образование в республике и здесь же находила применение своим знаниям и талантам», - отметил Радий Хабиров.

Он предложил поприветствовать находящихся в зале стобалльников из Башкирии, поступивших в вузы республики. Зал ответил на это аплодисментами.

Ранее «Башинформ» сообщал о вступлении в должность Главы Башкирии.