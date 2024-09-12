В Башкирии 150 тысяч жителей используют сервис управления жильем

Уже более 150 тысяч жителей республики активно пользуются приложением «Госуслуги.Дом».



Самыми популярными разделами сервиса стали оплата квитанций за жилищно-коммунальные услуги и передача показаний счётчиков. Большим преимуществом приложения является возможность оплатить коммунальные услуги без комиссии.



Кроме того, собственники помещений в многоквартирных домах используют приложение для направления заявок в управляющие компании и орган жилищного надзора, общения в общедомовых чатах.



Не менее полезны и другие возможности приложения «Госуслуги.Дом»: ознакомиться с отчётностью управляющих организаций, проведения онлайн общего собрания собственников помещений.



Напомним, что приложение создано на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Отдельная регистрация не требуется, авторизоваться можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг.



Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создается цифровая система автоматизации и контроля в сфере ЖКХ.