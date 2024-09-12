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12 Сентября , 17:54

В Башкирии 150 тысяч жителей используют сервис управления жильем

Уже более 150 тысяч жителей республики активно пользуются приложением «Госуслуги.Дом».

Самыми популярными разделами сервиса стали оплата квитанций за жилищно-коммунальные услуги и передача показаний счётчиков. Большим преимуществом приложения является возможность оплатить коммунальные услуги без комиссии.

Кроме того, собственники помещений в многоквартирных домах используют приложение для направления заявок в управляющие компании и орган жилищного надзора, общения в общедомовых чатах.

Не менее полезны и другие возможности приложения «Госуслуги.Дом»: ознакомиться с отчётностью управляющих организаций, проведения онлайн общего собрания собственников помещений.

Напомним, что приложение создано на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Отдельная регистрация не требуется, авторизоваться можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии создается цифровая система автоматизации и контроля в сфере ЖКХ.

Автор:Сергей Николаев
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