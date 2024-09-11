В Уфе врачи выходили малыша с экстремально низким весом

В Уфе врачи республиканского перинатального центра выходили недоношенного малыша, родившегося весом всего 820 граммов. Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, после рождения его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ребенку оказывали медпомощь анестезиологи-реаниматологи и неонатологи.

«Мальчик прошел длинный путь выхаживания. Долго находился на искусственной вентиляции легких, питался через зонд. Ребенок перенёс операцию, во время которой ему дренировали плевральную полость. Когда легкое расправилось и состояние стабилизировалось, дренаж был удален. Далее у ребенка развилась бронхолегочная дисплазия. Несмотря на все трудности, малыш смог самостоятельно дышать с кислородной поддержкой, — рассказал министр. — Наши специалисты борются за жизнь каждого новорожденного. За полгода в республике на свет появились 72 ребенка с экстремально низким весом (до 1 кг). Еще 302 малыша весили при рождении меньше 2 кг. Всем им была оказана высококвалифицированная медицинская помощь».

‍Сейчас мальчик продолжает набирать вес, сегодня он весит уже более трех килограмм.



