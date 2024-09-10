Джефф Монсон планирует в октябре провести никах

В октябре женится российский и американский спортсмен, боец смешанных единоборств (ММА), депутат Госсобрания Башкирии Джефф Монсон. Торжество планируется провести по мусульманским канонам.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал, что Джефф Монсон принял ислам. Это произошло во время торжественного приема по случаю Курбан-байрама в Москве, организованного Европейским мусульманским форумом.

Известно, что невесту зовут Екатерина, а официально свадьбу с приглашением гостей молодожены планируют весной 2025 года.

«Мы женимся с Екатериной по исламским обычаям в октябре. Решили, что обряд никаха проведем в одной из мечетей Уфы, городе, который я очень люблю. Мы предпочитаем нашу личную жизнь особо не выносить на публику. Про Екатерину могу лишь сказать, что она родом из Подмосковья, жила в Воркуте. Теперь мы вместе. Свадьбу с приглашениями гостей проведем весной 2025 года», — рассказал РИА Новости Спорт Джефф Монсон.