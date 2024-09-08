В Башкирии создадут мемориальный центр для незрячих

В Башкирии на площадке республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина создадут мемориальный центр для незрячих «Башкортостан — земля героев». Об этом передает правительство РБ.

Известно. что здесь будут проводиться различные мероприятия, лектории и встречи. Запланированы выезды в мемориальные музеи, экскурсии и походы в сопровождении тифлокомментариев и адаптированных тактильных экспонатов.

Для участников и посетителей центра выпустят аудиосборник с биографиями героев республики, записанный профессиональными дикторами в студии звукозаписи и издадут тематическое рельефно-графическое пособие.

«На заключительном этапе запланирована литературно-музыкальная композиция с участием профессиональных дикторов и артистов. Прозвучат фрагменты рассказов о героях Башкортостана из созданного аудиосборника», — отметили в правительстве региона.

Напомним, Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых получила грант президента России на реализацию проекта, автором которого стала замдиректора учреждения Ирина Кучербаева.