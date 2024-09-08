Радий Хабиров: «Спасибо за доверие, постараюсь его оправдать»

Радий Хабиров 8 сентября в своих соцсетях поделился с подписчиками фотографией, на которой - картина, выполненная известным карикатуристом Камилем Бузыкаевым.

«Автор этой картины — Камиль Бузыкаев. Я ему очень благодарен. Мои родители действительно верили в меня. Я всегда старался оправдать их доверие. В эти дни очень много жителей Башкортостана проголосовало за меня. Спасибо за доверие, постараюсь его оправдать», — написал Радий Хабиров.

Как информировал «Башинформ», по первым данным ЦИК России, Радий Хабиров лидирует в голосовании на выборах Главы Башкирии.