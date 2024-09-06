Жителей Башкирии пригласили на флешмоб в костюмах

В Башкирии состоится традиционный День национального костюма народов республики. Полюбившийся жителям региона праздник отмечается ежегодно во вторую пятницу сентября. В этом году дата приходится на 13 сентября.



Республиканский центр народного творчества объявляет флешмоб, посвящённый Дню национального костюма, и приглашает присоединиться к проекту. Жителям республики надо опубликовать в социальных сетях фотографии в национальных костюмах у памятников природы, архитектуры и зодчества, записать видеоролик, в котором они исполняют элементы народного творчества. Это могут быть народные песни, танцы, игра на музыкальных инструментах. Пост необходимо сопроводить хештегами #МКРБ #ЭтноСтильРЦНТ #деньнациональногокостюма.

Флешмоб продлится до 15 сентября.