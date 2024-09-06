В День национального костюма в Уфе пройдет флешмоб

13 сентября по указу Главы Республики Башкортостан отмечается День национального костюма. В настоящее время весь творческий коллектив Башгосфилармонии готовится к флешмобу.

В этот день на площади филармонии на улице Гоголя, 58 будет организован красочный хоровод — более 300 человек пройдутся в народных костюмах под премьеру песни «Башҡортостаным» («Мой Башкортостан»). Авторы и исполнители — Радмир Исмагилов (Rody Dillon) и Зульхиза Ильбакова.

Как сообщили в пресс-службе филармонии, готовятся костюмы — башкирские, татарские, русские, мордовские, чувашские, казахские, армянские, грузинские и другие, идёт активная подготовка к съёмкам.

Также художественные руководители творческих коллективов представят видеоинтервью на тему «Что для меня значит мой национальный костюм?».

Ранее «Башинформ» сообщал, что жителям республики предлагается публиковать в социальных сетях фотографии в национальных костюмах у памятников природы, архитектуры и зодчества, записать видеоролик, в котором они исполняют элементы народного творчества.