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6 Сентября , 17:16

Кармаскалинскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» исполнилось 35 лет

5 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летнему юбилею образования Кармаскалинского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Григорий Собин
Фото:Григорий Собин

Филиал выполняет одну из наиболее значимых задач – снабжает голубым топливом столицу Республики Башкортостан город Уфу и населенные пункты 7 районов региона. За время существования Кармаскалинского ЛПУМГ был проделан большой объем работ по обновлению линейной части газопроводов, модернизации компрессорной и газораспределительных станций, активно развивается производственная инфраструктура.

Начальник филиала Валерий Петров обратился к собравшимся с торжественной речью и поблагодарил за достойную работу.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, поздравляя коллег с этим замечательным событием, подчеркнул важность и значимость филиала в газотранспортной системе республики, отметил сильные стороны коллектива:

– Достижения нашего предприятия – это результат самоотверженного и добросовестного труда нескольких поколений газовиков. Именно люди – наши главная ценность и гордость. Коллектив Кармаскалинского управления – это опытная и сплоченная команда. Филиал славится преемственностью поколений и трудовыми традициями, качественно и своевременно выполняет поставленные задачи. Отдельную благодарность выражаю ветеранам, которые, не жалея своих сил для отрасли и страны, создали существенный запас устойчивости и надежности газотранспортной системы. Уверен, команда филиала, как и всего предприятия, будет и впредь трудиться слаженно и эффективно.

35 лет – не только знаковая дата, но и прекрасная возможность пообщаться с коллегами, вспомнить яркие моменты из работы и жизни, поздравить друг друга и поблагодарить за взаимную поддержку и профессионализм. В торжественной обстановке за высокие показатели в работе передовики получили заслуженные награды.

В рамках празднования юбилея состоялся концерт с участием творческих коллективов, в том числе Образцового хореографического ансамбля народного танца «Далан» Кармаскалинского района – обладателя высшей награды корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». Программа праздника получилась насыщенная – задорные и веселые номера, бесспорно, стали украшением мероприятия. А в завершение торжества гости собрались для совместных памятных фотографий.

Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Григорий Собин
Фото:Григорий Собин
Реклама. ООО «Газпром трансгаз Уфа». ИНН 0276053659
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