Кармаскалинскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» исполнилось 35 лет

Филиал выполняет одну из наиболее значимых задач – снабжает голубым топливом столицу Республики Башкортостан город Уфу и населенные пункты 7 районов региона. За время существования Кармаскалинского ЛПУМГ был проделан большой объем работ по обновлению линейной части газопроводов, модернизации компрессорной и газораспределительных станций, активно развивается производственная инфраструктура.

Начальник филиала Валерий Петров обратился к собравшимся с торжественной речью и поблагодарил за достойную работу.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, поздравляя коллег с этим замечательным событием, подчеркнул важность и значимость филиала в газотранспортной системе республики, отметил сильные стороны коллектива:

– Достижения нашего предприятия – это результат самоотверженного и добросовестного труда нескольких поколений газовиков. Именно люди – наши главная ценность и гордость. Коллектив Кармаскалинского управления – это опытная и сплоченная команда. Филиал славится преемственностью поколений и трудовыми традициями, качественно и своевременно выполняет поставленные задачи. Отдельную благодарность выражаю ветеранам, которые, не жалея своих сил для отрасли и страны, создали существенный запас устойчивости и надежности газотранспортной системы. Уверен, команда филиала, как и всего предприятия, будет и впредь трудиться слаженно и эффективно.

35 лет – не только знаковая дата, но и прекрасная возможность пообщаться с коллегами, вспомнить яркие моменты из работы и жизни, поздравить друг друга и поблагодарить за взаимную поддержку и профессионализм. В торжественной обстановке за высокие показатели в работе передовики получили заслуженные награды.

В рамках празднования юбилея состоялся концерт с участием творческих коллективов, в том числе Образцового хореографического ансамбля народного танца «Далан» Кармаскалинского района – обладателя высшей награды корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». Программа праздника получилась насыщенная – задорные и веселые номера, бесспорно, стали украшением мероприятия. А в завершение торжества гости собрались для совместных памятных фотографий.