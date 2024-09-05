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5 Сентября , 12:41

Жители Башкирии смогут получать кешбэк за оплату электроэнергии через СБП

«Башэлектросбыт» предлагает пользователям «Личного кабинета клиента» и мобильного приложения «ЛКК ЭСКБ», а также тем, кто пользуется сервисом оплаты по номеру лицевого счёта на сайте -  новый способ оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). При оплате через СБП потребители будут получать кешбэк в размере 1% от суммы платежа.

Для получения кешбэка необходимо:

  1. До совершения платежа зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!».
  2. Оплачивать электроэнергию на сайте, в "Личном кабинете клиента", либо в мобильном приложении «ЛКК ЭСКБ» через СБП в период проведения акции:

− при работе на ПК отсканируйте QR-код штатной камерой мобильного телефона или из мобильного приложения вашего банка;

− при работе с мобильного устройства выберите способ оплаты через СБП.

     3. Выбрать свой банк из списка и перейдите в приложение банка.

     4. Подтвердить платёж на сайте или в мобильном приложении банка.

     5. Готово – оплата совершена! Кешбэк будет начислен на ваш счёт в течение нескольких минут. Максимальный размер кешбэка на клиента в период акции не ограничен.

Акция продлится до 30 апреля 2025 года.

С правилами проведения акции можно ознакомиться здесь.

При регистрации укажите тот же номер телефона, который привязан к вашему счёту в банке-участнике программы лояльности и с которого вы планируете совершать покупки в рамках акций по СБП.

Перед оплатой убедитесь, что вы предоставили своему банку согласие на получение денежных средств (входящие переводы) посредством СБП. Как это сделать, вы можете уточнить в вашем банке.

Информацию об ограничениях использования электронных денежных средств (включая электронные кошельки и предоплаченные карты) для получения кешбэка смотрите в разделе «Частые вопросы». Акция действует только для физических лиц.

Организатор акции: АО «НСПК». Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте https://vamprivet.ru.

Реклама. ООО "ЭСКБ". ИНН 0275038496
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