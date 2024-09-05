В Уфе пройдет Форум интеллигенции СНГ

Уфа вновь становится площадкой для проведения международного форума. 16-19 сентября в столице Башкортостана впервые пройдет XVII Форум творческой и научной интеллигенции СНГ.

Масштабное мероприятие, в котором принимают участие около 200 представителей стран Содружества, проходит с 2006 года в разных странах. В России слет проводится в четвертый раз. Трижды мероприятия состоялись в Москве.

Форумы научной и творческой интеллигенции СНГ являются крупнейшими ежегодными гуманитарными мероприятиями на пространстве содружества, где подводятся итоги прошедшего года, обсуждаются планы совместных действий, вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью.

Тема нынешнего XVII Форума «Содружество независимых государств: общие ценности и многообразие культур» предполагает обсуждение планов сотрудничества с учетом современных реалий и определение приоритетных направлений и форм работы.

На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия: новые форматы сотрудничества в образовательной сфере, волонтерство как ресурс развития общества, интеграционные процессы в формировании межкультурного диалога.

В рамках мероприятия состоятся встречи руководителей профильных гуманитарных объединений СНГ, круглые столы кинематографистов, руководителей творческих вузов, специалистов по организации инклюзивных проектов. Отдельная встреча будет посвящена подготовке 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно к Форуму приурочена встреча представителей руководящих органов гуманитарного сотрудничества Содружества: Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.

Кульминацией Форума станет торжественная церемония награждения лауреатов главной Межгосударственной премии СНГ – «Звезды Содружества», которая присуждается за выдающиеся достижения в сфере искусства, науки и образования. Свои награды получат и лауреаты молодежной премии СНГ – «Содружество дебютов».

Насыщенна и культурная программа форума. Ожидается выступление Молодежного симфонического оркестра СНГ. Создание оркестра – один из знаковых проектов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. Коллектив впервые был собран в 2007 году. В разные годы оркестром руководили известные дирижеры Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Василий Валитов. На этот раз оркестр возглавит народный артист России, лауреат премии «Звезды Содружества» Сергей Скрипка. Вместе с маэстро за дирижерский пульт встанут: народный артист Башкортостана Дмитрий Крюков – главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, Расул Клычев – художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Туркменистана, Константин Науменко – дирижёр Жуковского симфонического оркестра и азербайджанский дирижер Муртуза Бюльбюль.

В состав Молодёжного симфонического оркестра, который в эти дни сольется с Госоркестром Башкортостана, традиционно вошли молодые музыканты стран содружества – победители престижных конкурсов.

В концертную программу в Уфе включены произведения популярной классической музыки российских и зарубежных композиторов.

Подарком для участников Форума станет большая концертная программа одного из ведущих профессиональных хореографических коллективов России – Государственного академического ансамбля народных танцев им. Ф. Гаскарова. Коллектив является визитной карточкой Башкортостана. Ансамбль, созданный в 1939 году, вот уже 85 лет блистает на лучших сценах России и мира. В концертной программе «Танцы народов мира» гаскаровцы представят признанные шедевры башкирской хореографии – композиции из золотого фонда Файзи Гаскарова: «Гульназира», «Семь девушек», «Северные амуры», старинный танец с ведром, а также виртуозные танцы народов мира – испанский, уйгурский, аргентинский, китайский и др.

Форум завершится принятием резолюции, в которой участники мероприятия подведут итоги совместной работы и сформулируют задачи на ближайшую перспективу.

Организаторами форума являются Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и правительство Республики Башкортостан.

В работе форума планируют принять участие: председатель правления МФГС, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в России Полад Бюльбюль оглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководители профильных министерств и ведомств стран содружества.