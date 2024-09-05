В Башкирии раскрыли группы риска при заражении гриппом

В Башкирии эпидемиологический сезон стартовал уже в сентябре, такое смещение на более ранние сроки стало приметой последних лет, отметила на брифинге в «Башинформе» глава Роспотребнадзора по РБ Анна Казак.

Как сообщал Башинформ, в республике началась прививочная кампания от гриппа, который наряду с ковидом является инфекцией с самыми тяжёлыми последствиями. Эпидемиологи пояснили, что, согласно стандартам минздрава, есть категории людей, которые обязательно подлежат вакцинации. Это люди с ослабленным иммунитетом и люди, находящиеся в больших коллективах.

Кстати, это не только школы и больницы, но и птицефабрики и свинофермы — грипп этих животных опасен для людей.

«Прошлогоднюю вспышку птичьего гриппа на одной из птицефабрик удалось ликвидировать очень быстро, ни одной передачи болезни человеку не произошло», — отметила Анна Казак.

«Последствия гриппа очень серьёзны, поэтому вакцинации подлежат люди с сердечно-сосудистыми, бронхолёгочными заболеваниями, сахарным диабетом, беременные женщины, люди старше 60 лет», — рассказали специалисты.

Эти категории граждан получают прививку бесплатно, так же как преподаватели, школьники, персонал детсадов и воспитанники, медики, соцработники и их подопечные.

Всего для создания общественного иммунитета в этом году будут привиты 2,4 млн жителей республики.