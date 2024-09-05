Новости Башкортостана и Уфы
89.7
+0.78
99.19
+1.12
72.78
+0.09
15+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
5 Сентября , 14:56

В Башкирии раскрыли группы риска при заражении гриппом

В Башкирии эпидемиологический сезон стартовал уже в сентябре, такое смещение на более ранние сроки стало приметой последних лет, отметила на брифинге в «Башинформе» глава Роспотребнадзора по РБ Анна Казак.

Как сообщал Башинформ, в республике началась прививочная кампания от гриппа, который наряду с ковидом является инфекцией с самыми тяжёлыми последствиями. Эпидемиологи пояснили, что, согласно стандартам минздрава, есть категории людей, которые обязательно подлежат вакцинации. Это люди с ослабленным иммунитетом и люди, находящиеся в больших коллективах.

Кстати, это не только школы и больницы, но и птицефабрики и свинофермы — грипп этих животных опасен для людей.

«Прошлогоднюю вспышку птичьего гриппа на одной из птицефабрик удалось ликвидировать очень быстро, ни одной передачи болезни человеку не произошло», — отметила Анна Казак.

«Последствия гриппа очень серьёзны, поэтому вакцинации подлежат люди с сердечно-сосудистыми, бронхолёгочными заболеваниями, сахарным диабетом, беременные женщины, люди старше 60 лет», — рассказали специалисты.

Эти категории граждан получают прививку бесплатно, так же как преподаватели, школьники, персонал детсадов и воспитанники, медики, соцработники и их подопечные.

Всего для создания общественного иммунитета в этом году будут привиты 2,4 млн жителей республики.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru