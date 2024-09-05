Решаем вопросы вместе: ФП РБ – о социальном партнерстве в Башкортостане

Работники аппарата ФП РБ проехали 6 500 км, охватив 54 муниципальных образования и девять городских округов. В работе семинаров приняли участие 3700 человек, представляющих 1635 первичных профорганизаций.

На семинарах обсуждались актуальные вопросы в сфере социального партнерства, изменений в трудовом законодательстве, охраны труда, а также меры профилактики производственного травматизма. Не остались без внимания темы информационной и молодежной политики профсоюзов, повышения финансовой грамотности трудящихся, прошли мастер-классы по защите мессенджеров от взлома.

Как отметили в ФП РБ, в республике, как и в целом по стране, выстроена эффективно действующая система социального партнерства. С главой Республики Башкортостан Радием Хабировым подписано Республиканское соглашение, которое затрагивает интересы более миллиона девятисот тысяч работников нашего региона, заключены отраслевые региональные, территориальные трехсторонние соглашения. 98% предприятий, где действуют первичные профорганизации, охвачены коллективными договорами.

Начиная с 2022 года, профсоюзы принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО. Членскими организациями ФНПР оказана финансовая и гуманитарная помощь участникам спецоперации на сумму порядка 2 млрд. рублей, по ПФО - на сумму свыше 480 млн. рублей. Организациями, входящими в структуру Федерации профсоюзов Башкортостана, оказана помощь на сумму свыше 80 млн. рублей.