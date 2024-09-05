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5 Сентября , 12:05

Горняки Башкирии смогут быстрее получать средства индивидуальной защиты

Вендинговые аппараты по выдаче средств индивидуальной защиты (СИЗ) появились на днях в цехе горно-технологического транспорта, а также в автотранспортном и железнодорожном цехах ООО «Башкирская медь». 

Теперь, чтобы получить очки, перчатки, респиратор или беруши, работнику не нужно тратить время – идти на склад и оформлять документы. Достаточно просто подойти к аппарату, который стоит рядом с рабочим местом, и, приложив пропуск, получить всё необходимое. 

Аппарат идентифицирует личность работника, на экране появляется список доступных ему СИЗ в рамках месячного лимита. Остается выбрать нужную позицию и нажать на кнопку. Информация о выдаче тут же фиксируется в электронной карточке сотрудника.

Напомним, первый такой аппарат был установлен на обогатительной фабрике в мае прошлого года. Новинка пришлась по душе обогатителям, так как процесс замены СИЗ стал гораздо проще и удобнее.

«Использование вендинговых аппаратов по выдаче СИЗ не только сокращает время на процедуру замены средств индивидуальной защиты, но и позволяет вести их точный учет по каждой смене и каждому работнику. Кроме того, режим работы вендингового аппарата – круглосуточный, так что износившиеся средства защиты теперь можно поменять в любое время дня и ночи. Таким образом, мы не просто систематизируем и автоматизируем процесс выдачи СИЗ, главное – мы уверены, что сотрудники своевременно и в полном объеме обеспечены всем необходимым для выполнения своих обязанностей», – говорит руководитель управления охраны труда, производственного контроля и промышленной безопасности «Башмеди» Дамир Исянбаев.

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