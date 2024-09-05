Фермерам в Башкирии возместили почти 126 млн рублей затрат на племенных животных

В Башкирии сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам в 2024 году компенсировали 125,9 млн рублей затрат на покупку племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Об этом рассказали в правительстве РБ.

Отмечается, что субсидии выделены из федерального и республиканского бюджетов из расчета за каждую голову молодняка, приобретенного в племенных хозяйствах и зарегистрированного в госплемрегистре.

«Мы планируем серьезно нарастить объемы производства как в мясном, так и молочном животноводстве. Без усиления племенной работы здесь не обойтись. Серьезная поддержка племенного животноводства — хороший стимул для развития отрасли. В этом году по всем направлениям поддержки племенного дела, как по федеральным, так и региональным программам, предусмотрен лимит средств в объеме более 380 млн рублей», — прокомментировал вице-премьер Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

Как добавили в правительстве РБ, профильные предприятия и КФХ приобрели уже почти 2,3 тысячи голов племенного молодняка крупного рогатого скота, что на 48 больше, чем в 2023 году. Из них более 2,1 тыс. — молочное поголовье и 118 — мясное.

Ранее аграрии Башкирии положили в закрома 1,3 миллиона тонн зерна.