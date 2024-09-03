Башкирские спасатели получили оборудование для ликвидации разлива нефти

Спасатели получили новый комплекс для ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН). Об этом сообщили в госкомитете РБ по ЧС. Комплекс включает в себя широкий спектр специализированной техники и оборудования. В его составе — олеофильные скиммеры для сбора нефти с водной поверхности, перекачивающие станции, вакуумные установки для сбора нефтепродуктов с твердых и водных поверхностей, установки для сжигания нефтесодержащих отходов, переносной парогенератор для чистки оборудования, боновые заграждения, а также емкость для сбора нефтепродуктов и другое необходимое оборудование.



Оборудование рассчитано на объём до 5 тыс. тонн на суше и до 100 тонн на водной поверхности.

Комплекс получен в рамках Стратегии развития пожарно-спасательных сил на период до 2030 года, реализуемой по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова, отметил руководитель ведомства Кирилл Первов.