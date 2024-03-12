Как заявиться на программу, расскажут 19 марта в 14.00 часов в администрации Благовещенского района (г. Благовещенск, ул. Седова, 96, конференц-зал). Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.

Участниками программы могут стать коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность на территории Благовещенского района. А также те, кто только задумывается об открытии собственного дела.

В этом году заявки на грантовый конкурс будут принимать в двух номинациях: «Эффективность и развитие» для действующих предпринимателей, желающих масштабировать свой бизнес, и «Первый старт» для начинающих.

Программу «Начни свое дело» в Благовещенске проводит группа ОМК, у которой здесь находится завод по выпуску трубопроводной арматуры. С 2017 года социальному предпринимательству обучили 290 жителей Благовещенска, 82 проекта получили грантовую поддержку от группы ОМК на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Благодаря программе «Начни свое дело» в Благовещенске открыли новые виды бизнеса в сфере услуг, образования, активно развивают промышленный туризм, создали 190 рабочих мест. Социальные предприниматели прошли обучение по финансовой грамотности и смогли повысить свои доходы и своих сотрудников.

Так, например, при поддержке ОМК в прошлом году в Благовещенске появилась Школа лидерства Level Up, которая помогает детям от 8 до 17 лет развивать гибкие навыки – самопрезентацию, тайм-менеджмент, целеполагание и мотивацию, эмоциональный интеллект, критическое мышление, а также прорабатывать страхи и стеснения.

На средства гранта в разные годы победители программы «Начни свое дело» запустили несколько школ английского языка, которые в том числе ведут занятия онлайн и работают с детьми и взрослыми Башкортостана.

В городе открыли филиал центра речевого развития ребенка «Диалог», где дополнительно появилась учебно-игровая комната. Специалисты проводят там занятия, которые помогают детям адаптироваться к детскому саду и подготовиться ко школе.

Активно развивается в деревне Ошмянка и проект познавательно-оздоровительных путешествий по родному краю «Благотур» Альфии Галиуллиной. В прошлом году его назвали лучшим социальным проектом в сфере туризма на Межрегиональном форуме в Башкортостане.

На этом же форуме звание «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями» получил реабилитационный центр «Вместе» Людмилы Булышевой. Людмила в 2023 году выиграла грант «Начни свое дело» и открыла Центр развития и досуга «Детская академия».