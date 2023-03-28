В минэкологии Башкирии состоятся общественные обсуждения доклада по итогам контроля в сфере охоты

Минэкологии Башкирии информирует о проведении 31 марта в 11.00 в формате видео-конференц-связи общественного обсуждения проекта доклада о результатах обобщения правоприменительной практики по государственному охотничьему контролю за 2022 год.

Желающие могут ознакомиться с текстом доклада на сайте ведомства. Здесь же можно до 31 марта подать предложения по документу. Для этого потребуется заполнить специальную форму. Дополнительно планируется обсуждение вопросов по весенней охоте в 2023 году.

Ранее «Башинформ» рассказывал о случаях незаконной охоты в республике.