Башкортостан стал лидером марафона по клиентоцентричности сотрудников службы занятости населения

Команда министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана названа лидером марафона по клиентоцентричности сотрудников службы занятости населения «Топ-5 советов, как…». По данным пресс-службы правительства РБ, марафон прошел в Санкт-Петербурге в рамках VII Международного форума труда.

Как выяснил «Башинформ», на протяжении пяти месяцев специалисты центров занятости населения 28 субъектов России рассматривали нестандартные ситуации, встречающиеся в работе, и предлагали свои варианты их решения.

В рамках марафона был разработан 21 кейс, где каждый — это какая-то нестандартная ситуация. Специалисты выработали 1 520 советов, которые будут растиражированы по всей стране, и, безусловно, будут способствовать повышению клиентоцентричности сотрудников службы занятости.