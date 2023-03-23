В уфимском Нагаево планируют до конца года завершить строительство поликлиники

В уфимском микрорайоне Нагаево продолжается строительство поликлиники. Накануне строительную площадку посетил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

По его словам, завершить строительство нового здания планируется к концу текущего года. Сейчас на объекте ведутся работы по установке вентиляции, отопления, водо- и электроснабжения. Совсем скоро строители приступят к отделочным работам.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минздрава, будущая поликлиника рассчитана на 320 посещений. Это позволит значительно расширить доступ местного населения к медицинским услугам. В медучреждении будут изолированные детское и взрослое отделения с разными входами.