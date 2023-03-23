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Сегодня, 17:22

В Башкирии в 2022 году появились 55 ФАПов и пять лечебных учреждений

Более 270 больниц и поликлиник, а также свыше 700 быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий было построено в России в 2022 году, завершён капитальный ремонт 1300 объектов здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Также в медорганизации поставили 37 тысяч единиц оборудования, 2 тысячи машин скорой помощи и 4 тысячи автомобилей для перевозки врачей и пациентов, сообщил глава российского кабмина.

Он назвал укрепление здоровья человека и повышение продолжительности жизни важнейшими общегосударственными задачами. «Мы все хотим видеть нашу страну сильной и современной. А значит, граждане должны иметь возможность всегда получать качественное лечение, пройти обследование, не ожидая приема долгое время, особенно если говорить о пожилых людях и о родителях с детьми», — добавил Михаил Мишустин.

По данным минздрава Башкортостана, в 2022 году в республике приобретены и установлены 55 быстровозводимых модульных ФАПов, в 32 медицинских учреждениях проведен капитальный ремонт.

В больницы и поликлиники по всей республике поступило более 7 тысяч единиц оборудования, 116 автомобилей. Большинство из них — для оказания неотложной и паллиативной помощи.

Сданы в эксплуатацию детская и взрослая поликлиники в Бирске, поликлиника в Чекмагуше, инфекционные госпитали в Туймазах и Сибае.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в 2020–2022 годах в республику поступила 141 единица «тяжелой» дорогостоящей техники для оснащения региональных сосудистых центров, онкологических отделений и учреждений первичного звена здравоохранения.

«В 2023 году завершится строительство поликлиники в Нагаево, детской поликлиники в Месягутово, Центра детской онкологии и гематологии при РДКБ, больницы в селе Большеустьикинское», — сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

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