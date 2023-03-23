Цифровой рубль, голосование за учителей, яркие планеты: новости России и Башкирии к 23 марта

Тестирование цифрового рубля, ранее намечавшееся на 1 апреля 2023 года, откладывается, оно начнется после того, как будет принята законодательная и нормативная база. Банк России готов к проведению пилотного тестирования в заявленные ранее сроки (в апреле). Но так как в нем будут участвовать реальные люди, а операции будут проводиться на реальных деньгах, необходимо наличие правовой основы. В настоящее время пакет законопроектов по цифровому рублю прошел первое чтение в Госдуме, ожидается, что в ближайшее время он будет одобрен окончательно. В пилотном тестировании будет принимать участие ограниченное число клиентов 13 банков. Они протестируют такие базовые операции, как открытие и закрытие цифрового кошелька на платформе Банка России, его пополнение, переводы между гражданами, оплату покупок и услуг по QR-коду и возврат средств. В дальнейшем список этих операций расширят.

Большинство пользователей Рунета тратят на новости более 15 минут в день, сообщает Лига безопасного интернета. При этом 69% опрошенных россиян потребляют новостной контент только онлайн, 7% отдают предпочтение печатным медиа, а 24% — придерживаются гибридного формата.

Сегодня на официальной странице минобрнауки Башкирии во «ВКонтакте» состоится онлайн-голосование республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана»-2023 и проводимых в его рамках конкурсов «Учитель года татарского языка и литературы», «Учитель года русского языка и литературы», «Молодой учитель года». В это же время будет проходить онлайн-голосование межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» и республиканского конкурса «Учитель дистанционного образования». Проголосовать за любимого учителя можно с 9.00 23 марта до 9.00 24 марта.

Уфимский планетарий предлагает на закате 23 и 24 марта полюбоваться молодой Луной и самыми яркими планетами. 23 марта после захода Солнца на западе на фоне вечерней зари будет видна молодая Луна, а выше над ней будет сиять яркая Венера. Юпитер, уступая Венере в яркости, расположится низко над горизонтом и будет немного теряться в свете зари.

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