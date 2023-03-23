Константин Толкачёв поручил комитету Госсобрания решить вопрос запрета содержания собак в жилой зоне

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв поручил комитету по аграрным вопросам, экологии и природопользованию проработать вопрос о запрете размещения приютов для собак в жилой зоне, сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе законодательного органа республики. Спикер парламента республики поднял данный вопрос после обращения жителей Иглино по поводу большого количества собак в жилой зоне. Возмущённые сельчане в видеообращении потребовали принять меры нормативно-правового характера.

«Проблема касается не только данного конкретного села и даже не только сельской местности. Бывает, что и в городской квартире люди устраивают целые зоопарки, держат множество собак или большое количество кошек. Чаще всего это шум, запах, антисанитария. Формально сегодня нет запрета на размещение животных в жилой застройке. Тем не менее очевидно, что такие объекты создают дискомфорт. Комитету Госсобрания поручено подготовить предложения для внесения соответствующих изменений в законодательство», — сказал Константин Толкачёв.

Ранее информагентство «Башинформ» информировало, что в Уфе сообщить о бродячих собаках можно с помощью интерактивной карты, размещённой на официальном сайте столичной администрации.