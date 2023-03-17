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Сегодня, 10:48

Стали известны дата и время прощания с заместителем главы Зилаирского района Башкирии

соцсети Бориса Мелкоедова
Фото:соцсети Бориса Мелкоедова

В Башкирии стали известны дата, время и место прощания с заместителем главы Зилаирского района Александром Коротковым. Как написал руководитель муниципалитета Борис Мелкоедов в своих соцсетях, траурное мероприятие состоится 18 марта в Доме культуры Зилаира с 11.00 до 13.00. Чиновника похоронят на новом христианском кладбище.

Борис Мелкоедов отметил, что Александр Коротков был опытным управленцем, которого отличали принципиальность, активная гражданская позиция, любовь к малой родине, внимательное отношение к людям и умение решать волновавшие жителей вопросы.

«Горько осознавать, что от нас ушел коллега в расцвете лет, с неисчерпанным потенциалом, будучи еще полным сил, планов и замыслов. Он был заботливым мужем, семьянином, прекрасным отцом троих детей. Искренне соболезную супруге Хусне Шагитовне, детям, близким и родным. Светлая память об Александре Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах как о достойном сыне родной земли», — подчеркнул глава района.

Александр Коротков скоропостижно скончался 16 марта в результате несчастного случая во дворе собственного дома, сообщал ранее «Башинформ». Долгое время чиновник работал в администрации Зилаирского района заместителем главы муниципалитета по социальной сфере, а в начале «нулевых» возглавлял Матраевскую среднюю школу.

Автор:Иван Вавилов
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