В Башкирии в связи с непогодой на двух трассах введены новые ограничения движения

9 марта в связи с погодными условиями на дорогах республики вводятся временные ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на следующих автодорогах. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.



С 16.00 до 19.00 на участке Кармаскалы - Адзитарово а/д Давлеканово - Толбазы с 6 км по 23 км.



С 16.00 до 19.00 на автодороге Улукулево - Прибельский с 5 по 7 км.



Время снятия ограничения может быть изменено.



Прежние ограничения сняты:



На участке Янаул - Верхние Татышлы с 0 км по 55 км.



На трассе Бураево - Старобалтачево - Куеда с 0 км до 98 км.



На автодороге Бирск - Тастуба - Сатка с 54 по 148 км.



Личный состав госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения.