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Вчера, 17:18

В Башкирии в связи с непогодой на двух трассах введены новые ограничения движения

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

9 марта в связи с погодными условиями на дорогах республики вводятся временные ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на следующих автодорогах. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

С 16.00 до 19.00 на участке Кармаскалы - Адзитарово а/д Давлеканово - Толбазы с 6 км по 23 км.

С 16.00 до 19.00 на автодороге Улукулево - Прибельский с 5 по 7 км.

Время снятия ограничения может быть изменено.

Прежние ограничения сняты:

На участке Янаул - Верхние Татышлы с 0 км по 55 км.

На трассе Бураево - Старобалтачево - Куеда с 0 км до 98 км.

На автодороге Бирск - Тастуба - Сатка с 54 по 148 км.

Личный состав госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения.

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