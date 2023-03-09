На двух дорогах Башкирии вводится временное ограничение движения

9 марта в связи с погодными условиями вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на следующих автодорогах:



с 12.00 до 17.00 на участке Янаул - Верхние Татышлы с 0 км по 55 км;



с 12.00 до 17.00 - на автодороге Бирск - Тастуба - Сатка с 54 по 148 км.



Время снятия ограничения может быть изменено.



«Уважаемые участники дорожного движения, мокрый снег заметно ухудшил дорожную обстановку. Водителям советую воздержаться от поездок на личном транспорте, советую воспользоваться общественным. Не превышайте скоростной режим, увеличивайте дистанцию, не забывайте пристёгиваться. Пешеходам рекомендую переходить дорогу только в установленных местах и только после того, как точно будете уверены в своей безопасности. Личный состав госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД республики.