Жителей Уфы заставляют на свои средства ремонтировать их дом — объект культурного наследия

Власти Уфы потребовали от жителей дома № 53а по ул. Гоголя — «Дом купца Мартемьянова», самостоятельно отремонтировать объект культурного наследия. В ситуации разбирался «Народный фронт».

21 декабря 2021 года дом был признан аварийным. Но когда жильцы обратились в администрацию с просьбой расселить их — в ответ получили требование от Службы сноса и расселения Уфы в течение девяти месяцев провести реконструкцию дома за свой счет, иначе будет принято решение по изъятию земельного участка.



«Данное требование является очень спорным и вызывает много вопросов. Во-первых, почему судьбой объекта культурного наследия занимается не Башкультнаследие, а городская Служба сноса и расселения? Во-вторых, как люди за свой счет должны провести реконструкцию памятника архитектуры? В Уфе десятки таких объектов находятся в крайне плачевном состоянии, их реконструкция не по силам даже для регионального бюджета. А в этом доме живут далеко не самые обеспеченные граждане, в основном пенсионеры и люди с уровнем дохода ниже среднего, — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Башкирии Виталий Брыкин. — Не стоит уж и говорить о том, что самовольная реконструкция объекта культурного наследия запрещена законом. Необходимо провести профессиональную экспертизу, работы должна выполнять лицензированная компания. На это нужны немалые денежные средства. А за самодеятельность жильцы могут быть привлечены к ответственности за порчу или уничтожение памятника».



Кроме того, в ходе разбирательств представители Народного фронта обнаружили еще один интересный факт. В соответствии с постановлением администрации Уфы № 1653 от 1 февраля 2021, дом № 53а по ул. Гоголя признан аварийным и подлежащим сносу. Об этом жителей уведомил начальник управления капстроительства администрации Уфы. При том, что объекты культурного наследия сносу не подлежат.

«До 1 декабря 2021-го, когда дом был признан аварийным, жильцы исправно платили за капитальный ремонт. При этом никакой ремонт в доме не проводился. Здесь уже вопросы к регоператору. Сколько денег накопили в фонде жители этого дома и как они будут использованы? В этой истории много вопросов. Надеемся получить от администрации города и регоператора капитального ремонта вразумительные и обоснованные разъяснения, а не расплывчатые отписки, как это часто любят делать чиновники», — заявил руководитель общественной организации.

К дому 53а вплотную примыкает дом 55/1 — «Дом купца Хаева». Предприниматели вместе задумали и осуществили проекты своих доходных домов, построив их не только рядом, но и в едином стиле. Как сообщал Башинформ, охранный статус эти объекты получили в марте 2019 года.