В Уфе актуализировали стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих родственников

Постановлением администрации Уфы установлена предельная стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению умерших, не имеющих родственников и законных представителей. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Так, за оформление документов, необходимых для погребения, плата не взимается. Само погребение обойдется в 4044,93 рубля. Перевозка умершего на кладбище обойдется в 2572,20 рубля, а предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в 2345,37 рубля.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в России предлагается реформировать сферу похоронных услуг.