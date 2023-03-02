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Вчера, 13:37

В Уфе на 99-м году из жизни ушла участница Великой Отечественной войны Анна Кирсанова

Антон Тарасов/vk.com
Фото:Антон Тарасов/vk.com

В башкирской столице простятся с участницей Великой Отечественной войны Анной Кирсановой. Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации Демского района Антона Тарасова, она ушла из жизни на 99-м году жизни.

Анна Егоровна родилась 5 июля 1924 года в селе Староверовка Оренбургской области. В 1938 году переехала в Уфу. В годы Великой Отечественной войны молодую девушку призвали санитаркой и определили в военно-санитарный поезд, который собирал и перевозил в госпитали раненых по всей стране. После войны она трудилась на заводе №26 в Черниковке, затем была дружинником. Награждена медалью «За победу над Германией».

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны Кирсановой Анны Егоровны и разделяю горечь невосполнимой утраты», - написал Антон Тарасов.

Автор:Ляйсан Закирова
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