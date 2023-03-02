Стаж трудовой династии - 112 лет! Глава Башкирии рассказал о ветеране предприятия «Авангард»

Стерлитамакский завод «Авангард», одно из предприятий оборонной промышленности нашей страны, отмечает 80-летие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава республики Радий Хабиров. Руководитель региона в своей традиционной рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан рассказал о ветеране этого предприятия — Айдаре Хамматовиче Ахметгараеве, основателе трудовой династии, общий стаж которой 112 лет.

После окончания Казанского химико-технологического института в 1984 году Айдар Ахметгараев по распределению приехал на завод «Авангард». Сначала он работал инженером-конструктором. Затем — мастером по ремонту оборудования, начальником участка, инженером-технологом, главным механиком. Последние 16 лет Айдар Хамматович — заместитель главного инженера этого предприятия. На «Авангарде» он познакомился с будущей супругой, Гульшат Ахтямовной. Ее стаж на заводе тоже солидный, уже 43 года. И их сыновья, Артур и Артём, после университета также пришли на завод, уже лет 10 тут трудятся. Как и их супруги. Вот такая славная трудовая династия, отметил Радий Хабиров.

«А сам завод „Авангард“ — уникальный. С 1943 года наработал уникальные компетенции в сфере оборонной промышленности. Предприятие постоянно модернизируется, здесь внедряют инновационные технологические процессы. На площадке завода действует индустриальный парк. Продукция предприятия востребована и нефтегазовыми, химическими компаниями. Поздравляю династию Ахметгараевых и всех работников завода с 80-летием предприятия.

Желаю успехов и здоровья», — подчеркнул Глава региона.