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Сегодня, 11:02

Администрация Стерлитамака объявила конкурс на право размещения точек по торговле мороженым

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Стерлитамаке объявлен конкурс на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов по реализации мороженого, воздушных шаров и сладкой ваты в период с 1 мая по 1 октября 2023 года. Об этом сообщает администрация города.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: пр. Октября, 32, кабинет №105 (отдел торговли и бытового обслуживания). Документы на конкурс принимаются со 2 марта по 5 апреля с 10.00 до 17.30 (перерыв с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса и документацией можно на сайте администрации Стерлитамака.

Автор:Роман Якимчук
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