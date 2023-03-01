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Сегодня, 10:16

Более 30 жилых домов в Уфе остались без горячей воды

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе свыше 30 жилых домов сегодня остались без горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба УИС.

Речь идет об объектах на Коммунистической, 103, 105, 107/109, 113/5, 75, 75/1, Новомостовой, 25, 27, 28, 28/1, Худайбердина, 1, 1/а, 2, 4, Энгельса, 1, 1/1, ½, 13 и других. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Причиной временных неудобств стала врезка новой линии теплоносителя в трубопровод. Отключения продлятся с 10.00 до 16.00

Кроме того, завтра, 2 марта, с 10.00 до 16.00 из-за плановых работ горячей воды лишатся жильцы домов по ул. Мубарякова, 1, 12, 12/2, Софьи Перовской, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5 и 23/1.

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