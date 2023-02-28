Уфимский университет науки и технологий предлагает вакансии на бюджетные места

Перевод на бюджетные места доступен студентам без задолженностей по учебе, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате обучения, которые сдали два последних семестра на оценки только «хорошо» и «отлично».

Хорошим бонусом при переводе будет иметь документы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности университета.

Переход на бюджетные места из другого вуза также возможен. Но в этом случае может понадобиться сдавать академическую разницу, т.е. экзамены по тем предметам, которые не изучались в предыдущем вузе или изучались в меньшем объеме.

И, наконец, самое главное условие – это наличие вакантных бюджетных мест, список которых можно посмотреть здесь.

На сегодняшний день в Уфимском университете науки и технологий реализуются десятки новых программ обучения из атласа профессий будущего, которые будут востребованы завтра.

В УУНиТ готовят проектировщиков беспилотной техники, инженеров виртуальных симуляторов и компьютерных игр, специалистов по социокреативной урбанистике, менторов стартапов и других специалистов.

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