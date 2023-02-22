Вдова бойца башкирского батальона рассказала, как семьи справляются с потерей близких

Участников митинга в честь Дня защитника Отечества и военнослужащих поздравила супруга погибшего участника батальона имени Александра Доставалова Рустама Разакова, председатель стерлитамакского Комитета семей воинов Отечества Анжелика Разакова.

«23 февраля - главный праздник для военных, для тех, кто стоит на защите нашего Отечества. В этом году праздник приобретает особый смысл - служение долгу, воплощение отваги наших соотечественников, которые сейчас на передовой заслуживают самой высокой похвалы и признания. Мы гордимся героическими страницами нашей истории. Многие поколения солдат и офицеров на полях сражений отстояли свободу и независимость нашей Родины. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане, чеченской кампании и других локальных конфликтов. И сегодня наши мужчины вновь встали на защиту наших земляков, вновь противостоят нацизму. К сожалению, во имя мира на земле многие из них отдают самую главную ценность - свою жизнь. Мой супруг Рустам Разаков был участником добровольческого батальона имени Достовалова. В октябре прошлого года он погиб при выполнении задач СВО. Для нас, нашей семьи, он герой, а его поступок навсегда останется предметом гордости.

С родственниками погибших мы постоянно на связи, поддерживаем друг друга добрыми словами, советами. Но нам также помогают город и ветеранские организации. Мы поддерживаем и близких ребят, которые находятся на передовой. Для этого мы создали городской комитет семей воинов Отечества. Помогаем пережить боль и утрату близкого человека, организуем гуманитарную помощь для наших солдат, решаем бытовые проблемы жен и матерей, делимся с ними своим опытом, потому что мы не понаслышке знаем о таких проблемах.

Поздравляем с Днем защитника Отечества вас, ребята! Мирного неба над головой! Очень-очень ждем вас назад!» — сказала Анжелика Разакова.