В Уфе водителей автобусов массово проверят на нарушения ПДД

В Уфе 22 февраля пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта, направленные на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров.

«Автоинспекторы будут осуществлять рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений технического контроля по выявлению и пресечению нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров, допускаемых водителями автобусов. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров», — отметили в пресс-службе столичной госавтоинспекции.